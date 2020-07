En mand blev dræbt, da hus blev sprængt i stykker onsdag. Ifølge politiet skyldtes det formentlig sprængstof.

Det var sandsynligvis en form for sprængstof, der onsdag skabte først en eksplosion og siden brand i et hus i Svendborg.

Dermed er det samtidig udelukket, at der er sket en gaseksplosion som følge af naturgassen i området. Det forklarer Jack Liedecke, der er politikommissær ved Fyns Politi.

- Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad der har ført til sprængningen. Det er formentlig en form for sprængstof, og det bliver undersøgt af Hærens sprængningseksperter ud fra de prøver, de har taget, siger han.

En blev dræbt, mens en anden kom lettere til skade ved episoden.

Politiet har identificeret den afdøde mand som husets beboer, der blev 60 år gammel. Hans nærmeste pårørende er blevet underrettet om dødsfaldet.

Manden har tidligere været medlem af Hjemmeværnet.

- Det er mere end fem år siden, at han var medlem, siger Jack Liedecke.

Politiet tog kontakt til Hjemmeværnet onsdag angående manden. Det var for at få bekræftet, at han havde været medlem.

- Det er i forhold til, at når der er sket en sprængning, vil vi vide, hvilke kompetencer manden så havde inden for det, og hvordan han kunne have sprængstof. De fleste har ikke sprængstof liggende, siger politikommissæren.

Han pointerer, at det ikke kan kædes sammen nu, at manden har været hjemmeværnsmand, og at en sprængning kan have været skyld i eksplosionen.

- Vi ved jo ikke på nuværende tidspunkt, hvad der har været brugt i huset, siger Jack Liedecke.

Eksplosionen skete midt i huset, og ifølge en pressemeddelelse er politiet ved at undersøge, om der er en kriminel handling eller en enkeltstående ulykkelig hændelse bag.

- Det vil sige, at manden har været til stede, og vi undersøger, om han udløser sprængningen med et eller andet formål, siger politikommissæren.

En kvinde på 55 år fik mindre skader i forbindelse med eksplosionen.

Ekstra Bladet har talt med hende, og hun fortæller, at den afdøde var hendes eksmand. De blev skilt sidste sommer.

Politiet vil ikke oplyse noget om relationen mellem manden og kvinden, men ifølge Jack Liedecke havde kvinden en relation til huset.

/ritzau/