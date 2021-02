Lørdag 6. februar og søndag 7. februar var der en større politiaktion, hvor syv personer blev anholdt i forbindelse med en mulig terrorsag.

I ransagningen fandt politiet blandt andet ti kilo svovl og aluminiumpulver samt et hjemmelavet flag for Islamisk Stat.

Men de to ingredienser er i sig selv ikke nødvendigvis farlige.

»Hvis svovl og aluminiumspulver blandes sammen, så giver det, i sig selv, typisk ikke nogen synderlig voldsom reaktion,« siger Mikkel Lerdrup, der er direktør for dansk sprængningsservice.

Du kan altså ikke lave en eksplosion eller en bombe ud af de to ingredienser, hvorfor direktøren formoder, at de nok ikke har »været færdige med at brygge«.

»Man kan ikke umiddelbart frembringe noget voldsomt eksplosivstof ved alene at blande de to, højst noget, der kan brænde lidt. Så er det jo muligt, at de ikke er færdige med at anskaffe sig ingredienser. Det kan også være, at der er andre ting i spil, vi endnu ikke har hørt om,« siger han til B.T.

Svovl, og især aluminium, er ingredienser, der i sammenspil med andre kemikalier kan reagere ret voldsomt.

For svovl i sig selv er eksempelvis ikke særligt farligt. Du kan blande svovl og salpeter, og så har du noget, der minder om nytårskrudt, forklarer han.

I dag er det svært at skaffe svovl og aluminiumpulver, da det typisk er store leverandører, der leverer det til kemi- og undervisningssteder samt til landbruget.

»Det er svært at svare på, hvor nemt det er at anskaffe i dag for ‘almindelige’ mennesker. Det handler jo i virkeligheden om forbindelser. Potentielt set kan du jo gå ned i hvilken som helst skrothandler eller bygningsfirma og købe en klods aluminium og så slibe det ned til pulver,« siger han til B.T og fortsætter.

»Men aluminium i sig selv er jo ufarligt, og de kemikalier det skal blandes med for at kunne frembringe en voldsom eksplosion er til gengæld hårdt reguleret«.

For at sætte det i perspektiv, forklarer Mikkel Lerdrup også, at ti kilo ren benzin er meget farligere end ti kilo svovl og aluminiumpulver.

Mikkel Lerdrup arbejder til daglig med test og håndteringer med sprængninger. Han arbejder ikke med kemikalier.

De to ingredienser, som politiet har fundet, er derfor ifølge Mikkel Lerdrup ufarlige i sig selv.

»Svovl og aluminiumspulver kan højst give en skræmmende effekt sammen, men for at lave bomber eller eksplosioner, så skal du benytte dig af andre kemikalier,« slutter han.