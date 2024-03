53-årig mand er tiltalt for streamingsvindel, der af Spotify betegnes som en stigende udfordring for branchen.

Musiktjenesten Spotify ser manipulation med streaming som en "udfordring for hele branchen" og har iværksat en stribe tiltag for at dæmme op for snyd.

Det oplyser Spotify på baggrund af en usædvanlig sag ved Retten i Aarhus, hvor en 53-årig mand er tiltalt for at have snydt sig til 4,3 millioner i royalties.

- Selv om vi ikke kommenterer individuelle sager, når vi identificerer streammanipulation, tager vi handling, der kan omfatte korrigering af streamtællinger, tilbageholdelse af royalties og i nogle tilfælde fjernelse af indhold", skriver Spotify i en kommentar.

Den 53-årige mand fra Aarhus er tiltalt for at have svindlet streamingtjenester, herunder Spotify, Apple Music, Tidal og YouSee Musik.

Han skal gennem en årrække have foretaget uautoriserede afspilninger af 689 musiknumre, hvor han selv var registreret som rettighedshaver.

Sagen betegnes som den første af sin art ved en dansk domstol.

Under retssagen er det kommet frem, at den tiltalte har rådet over 69 streamingabonnementer hos forskellige tjenester, herunder omkring 20 brugerkonti alene hos Spotify.

Sagen begyndte at rulle, da RettighedsAlliancen, der repræsenterer flere end 100.000 danske rettighedshavere inden for film og musik, opdagede et usædvanligt afspilningsmønster hos Spotify.

RettighedsAlliancen skrev til Spotify om sin mistanke, og det fik tjenesten til at undersøge sagen nærmere.

Spotify kunne se, at 243 musiknumre, hvor den tiltalte var registreret som rettighedshaver, var blevet afspillet 36.497 gange på en uge.

98 procent af gangene var de afspillet af de samme 20 brugere.

Spotify oplyser på sin hjemmeside, at man "fra begyndelsen af 2024" indfører en række tiltag, der skal beskytte mod manipulation med streaming.

Som noget nyt kræves der et minimum af unikke lyttere, for at et nummer kan blive kvalificeret til at udløse betaling af royalties.

- Det sikrer, at en håndfuld brugere ikke kan streame nummeret hundredvis af gange hver, for at nummeret bliver kvalificeret, skriver Spotify på sin hjemmeside.

Den 53-årige mand nægter at have svindlet med streaminger.

Han har forklaret, at han havde en rutine morgen og aften med at foretage en "stikprøve" af et katalog på 20.000 musiknumre, som han som led i sit arbejde for pladeselskaber havde uploadet til streaming.

Der ventes dom i sagen 21. marts.

