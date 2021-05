Et nordjysk sportstøjfirma får bøde på 500.000 kroner for at have forlangt mindstepriser hos dets forhandlere.

Sportstøjfirmaet Fusion ApS får en bøde på 500.000 kroner for at overtræde konkurrenceloven.

Det har Retten i Aalborg afgjort fredag.

Firmaet var tiltalt for i 2017 at have sendt mails til en af deres forhandlere, hvor de forlangte, at firmaets vejledende priser på sportstøj skulle anvendes som en mindstepris, når det skulle sælges til forbrugerne.

Foruden bøden til firmaet er en ledende medarbejder blevet idømt en bøde på 50.000 kroner.

Det oplyser specialanklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) Lone Løschenkohl.

Hun fortæller, at hun er tilfreds med dommen.

- Det er ulovligt at begrænse konkurrencen i Danmark, og det har virksomheden nu modtaget en bøde for at have gjort, siger hun.

Hun oplyser, at bindende videresalgspriser anses som værende konkurrencebegrænsende og er derfor et brud på konkurrenceloven.

Lone Løschenkohl fortæller, at virksomheden havde forsøgt at presse en forhandler til at bruge de bindende priser.

En forhandler henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2017 med materiale, hvor det viste sig, at der kunne være tale om brud på konkurrenceloven.

Sagen er efterfølgende blevet efterforsket af Søik, som undersøger økonomisk kriminalitet.

Fusion ApS har 14 dage til at overveje, om det vil anke afgørelsen i sagen.

/ritzau/