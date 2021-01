Du skal for tiden passe ekstra meget på dine oplysninger, hvis du får et opkald fra NETS.

En flok spoofere udgiver sig nemlig for at være NETS og opkræver personlige oplysninger fra udsatte borgere og pensionister i Vendsysselområdet for tiden.

Politiet har derfor en klar opfordring

»Udlever aldrig dine personlige oplysninger. Ung eller gammel. Hvis der ringer nogen fra NETS eller din bank, som kræver dine oplysninger, så lav et kontrolopkald. Altså, ring tilbage til dem for at sikre, at det ikke er spoofere«, siger Troels Jul Kjærgaard, som er politikommissær for Nordjyllands Politi.

Spoofing er en form for fupopkald, hvor gerningspersonen ændrer sit eget nummer, så det i det her tilfælde ligner, at det er NETS, der ringer. På den måde opnår opkaldet mere troværdighed overfor modtageren.

»Vi har modtaget få konkrete politianmeldelser lige nu. Derudover har vi dog været i tæt kontakt med bankerne, som har fået en masse henvendelser fra borgere, der har kontaktet dem vedrørende opkald fra spoofere, som udgiver sig for at være NETS«, siger Troels Jul Kjærgaard.

Det er dog for tidligt at sige lige nu, hvem gerningspersonerne kan være.

»Det kan sådan set være alle, der kender til teknikken. Og det er ligeledes svært at sige på nuværende tidspunkt, om vi kan fange dem«, siger han.

Sådanne sager kan nemlig være utrolig lette eller utrolig svære at opklare.

»Hvis de penge, der er blevet stjålet, bliver overført til en konto i Storbritannien, så bliver det svært. Hvis pengene derimod bliver overført til en nemkonto til naboerne, så er det lidt lettere at opklare«, siger politikommissæren til B.T.

Har du været udsat for lignende kriminalitet, så kontakt politiet på politi.dk eller på 114.