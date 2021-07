Der opstod en spontan demonstration på Kongens Nytorv i København tirsdag eftermiddag. Aktivister havde indtaget vejen, og den er derfor ikke farbar.

En vej var spærret, men den er nu åben igen. Demonstrationen er opløst.

Vagtchefen ved Københavns Politi fortæller, at der var 30-40 mennesker forsamlet. Desuden lå 10 mennesker ned på vejen.

To af dem ville ikke flytte sig og blev derfor anholdt.

Flere mennesker ligger ud for metrostationen ved Kongens Nytorv. Foto: Marcus Mørk / Byrd

»Langt de fleste har valgt at rejse sig og forlade vejbanen, men to nægtede at flytte sig,« lyder det fra vagtchef Henrik Brix.

Organisationen Extinction Rebellion Danmark, der kæmper for et bedre klima, sendte live fra torvet. De skrev:

»Blokade ved Kongens Nytorv. For at sætte fokus på masseudryddelsen af jordens liv.«