En 78-årig kvinde havde tirsdag aften kort før klokken 21 fået forvildet sig ned på Svendborgmotorvejens nordlige spor.

Det eneste problem var, at kvinden kørte i sydgående retning. Hun var altså derfor med andre ord, hvad man kalder en spøgelsesbilist.

Flere bilister på motorvejen mødte den 78-årige spøgelsesbilist og anmeldte det straks til politiet.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til B.T.

»Politiet sætter naturligvis efter spøgelsesbilisten, men får først kontakt til bilisten i Tåsinge. Det er altså derfor et forholdsvist langt stykke, kvinden har kørt i den forkerte side af motorvejen,« siger Milan Holck Nielsen og tilføjer:

»Og lad os bare sige det sådan, at kvinden var påvirket.«

Kvinden var kørt på motorvejen i Kirkeby, og har dermed kørt omkring 12 kilometer på motorvejen som spøgelsesbilist.

Fyns Politi anholdt derfor kvinden i Tåsinge og beslaglagde hendes bil. Efter endt afhøring blev kvinden løsladt igen, men politiets arbejde er endnu ikke afsluttet.

Det søger nemlig vidner, som har mødt eller set kvinden på vejen til Tåsinge. Simpelthen for at kunne underbygge den kørsel, som kvinden har udført.

»Tirsdag aften udsendte vi et tweet, hvor vi søgte vidner. Desværre er der ikke kommet noget ind endnu. Men vi har simpelthen brug for vidnernes udsagn, blandt andet for at dokumentere kvindens ulovlige kørsel,« siger vagtchefen.

Derfor opfordrer vagtchefen også til, at man tager kontakt til politiet, hvis man har været vidne til den 78-årige kvindes kørsel.

Du kan tage kontakt til politiet på 114.