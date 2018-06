En spøgelsesbilist skræmte natten til mandag flere bilister på Sønderjyske Motorvej.

Omkring midnatstid advarede Syd- og Sønderjyllands Politi mod spøgelsesbilisten, som kørte i nordgående retning i det sydgående spor på motorvejen.

Vi advarer mod spøgelsesbilist på den Sønderjyske motorvej, køre nord på i sydgående spor, netop passeret afk. 70. Vi er på vej. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 24, 2018

Kort efter lykkedes det politiet at få standset bilisten, før der skete noget alvorligt. Det fortæller vagtchefen til TV 2.

Det viste sig, at bilisten, der er tysk statsborger, startede sin køretur i Nordjylland, hvor han bor i et sommerhus.

»Han har mistet orienteringen og var konfus, da vi traf ham. Han vidste ikke, hvor han var. Manden kørte rundt i 12-14 timer uden mad og drikke, før vi fik stoppet ham,« fortæller vagtchefen til TV 2.

Vi søger vidner, der "mødte" spøgelsesbilisten på den Sønderjyske motorvej kl. ca 0000 i nat. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 24, 2018

Der er ikke noget, der tyder på, at den mandlige bilist, der er født i 1959, var fuld eller påvirket under kørslen. Han tager dog medicin, forklarer vagtchefen. Manden blev efterfølgende kørt på sygehuset, hvor han fik det bedre, efter han havde fået noget at spise og drikke.

Politiet søger nu vidner, der måtte undvige eller så spøgelsesbilisten på motorvejen.

Hvis du ved noget om sagen, beder politiet dig om at ringe på telefonnummer 114.