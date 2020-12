To mænd blev dræbt i en færdselsulykke forårsaget af en spøgelsesbilist tirsdag aften nær Aarhus.

To mænd mistede livet sent tirsdag aften, da en spøgelsesbilist kørte ud på Herningmotorvejen ved Harlev vest for Aarhus.

Ulykken, der blev anmeldt tirsdag klokken 22.02, blev udløst af en 41-årig mand fra Aalborg, der kørte mod vest i det østgående spor.

Her havde han et sammenstød med en modkørende bilist - en 36-årig mand fra Aalborg.

Begge mænd mistede livet i ulykken.

- Vedkommende kolliderer frontalt med en modkørende, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup.

Politiet oplyser onsdag morgen, at der sandsynligvis var tale om en ulykke ved høj fart.

- De foreløbige undersøgelser tyder på, at den ene bil kørte i den forkerte retning på motorvejen og med høj fart stødte frontalt ind i den modkørende bil, skriver Østjyllands Politi.

I alt var fire personer i fire forskellige biler impliceret i ulykken. De to andre bilister slap uden skader.

Motorvejen blev spærret i begge retninger mellem Harlev og Skovby efter ulykken.

Da bilinspektøren og politiet var færdige på stedet, blev vejen genåbnet i vestgående retning kort efter klokken 01.30 og i begge retninger kort før klokken 03.30.

