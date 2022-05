En spøgelsesbilist har søndag morgen lukket en strækning af motortrafikvejen fra Sjællands Odde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Det skyldes, at spøgelsesbilisten har været involveret i et solouheld kort for afkørslen til Holbæk V. Det er sket i sydgående retning af Rute 21, hvor vedkommende altså kørte mod kørselsretningen.

Føreren af bilen er blevet anholdt.

Midt- og Vestsjællands Politi har delt dette billede med information om det område, hvor uheldet er sket. Vis mere Midt- og Vestsjællands Politi har delt dette billede med information om det område, hvor uheldet er sket.

»Der er en bilinspektør på vej til stedet, og strækningen vil være lukket i flere timer mens det undersøges,« lyder det fra politiet i et tweet.

Trafikken vil blive omdirigeret fra Asnæs.

Midt og Vestsjællands Politi efterlyser vidner, der kan opklare, hvad der er sket på Rute 21 søndag morgen.

Spøgelsesbilisten kørte i en lyseblå bil,

Politiet kan kontaktes på tlf. 1-1-4.

Opdateres …