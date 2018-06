Det vides ikke, om der er tilskadekomne, efter at en bilist kørte i den forkerte retning på Sydmotorvejen.

Næstved. En spøgelsesbilist er onsdag kollideret med flere modkørende biler på Sydmotorvejen mellem afkørsel 43 og 44.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Det fremgår ikke, om der er tilskadekomne.

- Vi ved ikke mere endnu. Vi er på vej derud, og vi er ved at skabe os et overblik. Vi melder ud, så snart vi ved noget mere, siger kommunikationsrådgiver ved politiet Anne Dorte Hoppe Søe til Ritzau.

Politiet skriver på Twitter, at trafikanter i sydlig retning skal køre af ved afkørsel 43. Tweetet blev sendt ud klokken 13.31.

Vejdirektoratet skriver på Twitter, at hændelsen efter alt at dømme kommer til at påvirke trafikken på strækningen hele eftermiddagen onsdag.

/ritzau/