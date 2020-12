To personer mistede sent tirsdag aften livet i en voldsom ulykke på Herningmotorvejen ved Harlev vest for Aarhus, da en spøgelsesbilist kørte imod kørselsretningen.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup til Ritzau natten til onsdag.

Politiet kan ikke oplyse nærmere om de dræbte, da der mangler endelig identificering fra pårørende.



»Men ud fra de effekter, der er fundet på de afdøde, peger meget i retning af, at de er, hvem vi antager, de er, og derfor har vi også taget kontakt til familierne, siger vagtchefen.

Bilinspektør og Politi arbejder stadig på motorvejen, der fortsat er afspærret i begge retninger. Vi opdaterer, når vi kender uheldets fulde omfang. #politidk https://t.co/kYcRHufBJK — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) December 1, 2020

Ulykken, der blev anmeldt tirsdag klokken 22.02, blev udløst af en spøgelsesbilist, der kørte i vestgående retning i det østgående spor.



»Vedkommende kolliderer frontalt med en modkørende, siger Peter Tholstrup.



De to dræbte mænd sad i de to biler, der kørte frontalt sammen.



I alt var fire personer i fire forskellige biler impliceret i ulykken.

En spøgelsesbilist var sent tirsdag aften skyld i en voldsom ulykke på Herningmotorvejen, hvor to mistede livet. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere En spøgelsesbilist var sent tirsdag aften skyld i en voldsom ulykke på Herningmotorvejen, hvor to mistede livet. Foto: Presse-Fotos.dk



De to andre bilister slap uden skader.



Efter ulykken var motorvejen spærret i begge retninger i flere timer.



Kort før midnat oplyste Østjyllands Politi på Twitter, at bilinspektøren og politiet fortsat arbejdede på stedet, og at motorvejen fortsat var spærret i begge retninger.

Først omkring klokken 3.30 blev der igen åbnet for trafik i begge retninger.