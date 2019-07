'Hold kæft, det var tæt på!'

Sådan tænkte Hans Andersen i sekunderne efter, at han med nød og næppe formåede at undvige en spørgelsesbilist på motorvejen mod Holstebro.

Han og hans kone kørte fra Viby ved Aarhus og var cirka ni kilometer fra Holstebro, da han så en personbil langsomt bevæge sig ud på motorvejen fra en tilkørsel.

Kort før bilen nåede helt ud på motorvejen, valgte bilisten dog at lave en U-vending og fortsætte direkte mod Hans Andersen, der kom kørende med omkring 130 kilometer i timen.

»Heldigvis nåede jeg at bremse og trække længst muligt til venstre,« siger Hans Andersen til B.T. og fortsætter:

»Det hele var overstået på få sekunder, så jeg reagerede egentlig først helt upåvirket, men bagefter tænkte jeg: 'Hold kæft, det var tæt på!«

Da Hans Andersen har et dashcam i forruden af sin bil, formåede han at filme hele den chokerende hændelse, som kunne have været gået rigtig galt, hvis Hans Andersen ikke havde reageret, som han gjorde.

På videoen, som kan ses i playeren øverst oppe, er det tydeligt at se, at der nærmest er tale om få centimeter, før de to biler havde kollideret.

»Vi kørte ind til siden efterfølgende for lige at trække vejret og ringe til politiet, for vi var altså rigtig chokerede bagefter. Det var en meget ubehagelig oplevelse,« siger Hans Andersen og fortsætter:

»Men heldigvis rejser man sig forbløffende hurtigt, og vi har ingen efterveer her dagen derpå.«

TV Midtvest, der var det første medie, som beskrev hændelsen, var lørdag i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi.

Her lød meldingen, at de havde fået flere anmeldelser om spøgelsesbilisten og derfor hurtigt kunne finde frem til den pågældende bilist.



Ifølge politiet viste spøgelsesbilisten sig at være en 82-årig mand. Han har nu fået en bøde på 2500 kroner. Det er uvist, hvorfor han kørte i den forkerte retning.