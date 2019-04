En 49-årig buschauffør er sigtet for spirituskørsel, efter han tirsdag kørte usikkert rundt i Aarhus midtby.

En 49-årig buschauffør i Aarhus skabte tirsdag eftermiddag fare for sig selv og andre, da han kørte Bus 2A, i hvad der formodes at være alkoholpåvirket tilstand.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Chaufføren lavede flere hårde opbremsninger ved cyklister og ramte et træ med sidespejlet. På baggrund af det bad én af passagerne chaufføren om at stoppe bussen, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Halstrøm til TV2 Østjylland.

Buschaufføren standsede bussen ved Markuskirken, som ligger i midten af Aarhus, hvorefter han steg ud ad bussen og slingrede ned ad Langelandsgade.

- Én af passagerne fulgte efter chaufføren og kort tid efter anholdt en patruljevogn ham og kørte ham til politigården, siger vagtchefen til TV2 Østjylland.

Vagtchefen vil ikke oplyse, hvor høj chaufførens promille var, men han fortæller, at manden er sigtet for spirituskørsel, og at politiet nu vil undersøge sagen nærmere.

Der var ingen af passagerne, der kom noget til.

Det er Busselskabet Aarhus Sporveje, der har ansvaret for buschaufførerne i Aarhus. Selskabet er meget ærgerlig over dagens hændelse.

Selskabet ved dog endnu ikke, hvordan sagen vil blive håndteret, da man ikke selv har talt med chaufføren, der tilbageholdes af politiet.

- Vi har kun fået informationer fra politiet, og i morgen kontakter vi dem igen for at høre, hvad der er op og ned. Vi skal være klogere på, hvad de vil gøre, siger Bjarne Larsen, HR-chef ved Busselskabet Aarhus Sporveje, til TV2 Østjylland og fortsætter:

- En ting er i hvert fald helt sikkert, og det er, at det ikke er ok at efterlade en bus med passagerer midt i Aarhus. Men chaufføren skal lige have lov til at forklare selv, før vi tager en forhastet beslutning, siger han.

Han oplyser også, at chaufførerne har fået besked på, at de altid skal kontakte selskabets driftcenter, hvis de står i en situation, som de ikke selv kan håndtere.

- Det er ikke sket her, og vi skal finde ud af hvorfor, siger Bjarne Larsen.

Midttrafik oplyser til TV2 Østjylland, at det har fået en henvendelse fra en kunde om den spirituspåvirket buschauffør.

Trafikselskabet fortæller dog, at det er Busselskabet Aarhus Sporveje, der skal tage sig af situationen, da det har ansvaret for personalet.

