Kommission har gennemført flere end 25 afhøringer om kinesiske besøg i Danmark. Nyt vidne kaldes FE 04.

Efter et opsigtsvækkende udsagn fra den tidligere chef for spionagen i Forsvarets Efterretningstjeneste har Tibetkommissionen besluttet at indkalde endnu et vidne fra efterretningstjenesten.

Kommissionen undersøger, hvordan myndighederne gennem en årrække har håndteret officielle kinesiske besøg.

Den har tidligere slået fast, at borgere blev hindret i at demonstrere og ytre sig frit under besøg i 2012 og 2013. Demonstrationer blev skjult for de prominente gæster, og tibetanske flag blev revet ud af hænderne på folk.

Politiet overtrådte Grundloven, politiloven og konventionen om menneskerettigheder. Og derfor har politiet betalt erstatning til 100 personer.

En fornyet undersøgelse i kommissionen er grundigere og skal desuden dække flere år tilbage i tiden. Et stort antal embedsmænd og politikere, heriblandt statsministre og udenrigsministre, afhøres frem til den tidlige sommer.

I den forbindelse er den tidligere chef for efterretningstjenestens såkaldte indhentningssektor - altså for eksempel spionage og aflytning - stået frem.

Steffen Wied, der nu er pensioneret, blev provokeret af, hvad han læste i pressen om afhøringen af den tidligere departementschef i Udenrigsministeriet Claus Grube. Denne var kommet med en bortforklaring, mente Steffen Wied.

Derfor valgte han i februar at fortælle kommissionen om en diskussion, som de øverste chefer i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) havde i forbindelse med statsbesøget af præsident Hu Jintao i juni 2012.

I FE modtog man et papir om politiets plan for indgreb. De øverste chefer var bestyrtede, fordi de kunne se, at politiet ville overtræde Grundloven, har Wied fortalt.

- Der var en ophidselse over, at man overhovedet kunne finde på det her, har han sagt.

Efter oplysningen har Tibetkommissionen netop indkaldt endnu et vidne fra efterretningstjenesten. Vedkommende betegnes som FE 04 og skal afhøres i maj.

I det dokument, som ifølge den tidligere spionchef blev diskuteret, stod der, at demonstranter ikke måtte være synlige for præsidenten, og at denne ikke skulle tabe ansigt.

Spionchefen har opfordret kommissionen til at lede efter det i for eksempel mailboksen tilhørende analysechefen i FE. Om jagten har båret frugt, ønsker kommissionen ikke at oplyse overfor Ritzau.

I forvejen har kommissionen indkaldt den daværende chef for FE, Thomas Ahrenkiel, til afhøring.

Hidtil er cirka 25 personer blevet udspurgt siden begyndelsen af januar.

