Politiet ved fredag eftermiddag ikke, om personer er omkommet i forbindelse med voldsom brand.

Fredag eftermiddag ved politiet endnu ikke, om personer er omkommet i forbindelse med en voldsom brand, der fredag formiddag ramte en spillehal på Industrivej i Padborg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 10.15. Der var tale om en eksplosionsagtig brand, og da politi og brandvæsen nåede frem, var bygningen overtændt.

Branden udviklede giftig røg og i nogle timer måtte folk i området holde sig inden døre.

Ved 15-tiden var branden under kontrol, men spillehallen er svært beskadiget, og der er fare for at den styrter sammen.

Det har derfor ikke været muligt at undersøge bygningen nærmere, og det er uvist, om der var personer i bygningen, ligesom politiet ikke kan sige noget om brandårsagen.

- Politiet er sammen med andre myndigheder i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan man uden at bringe folk i fare kan efterforske på brandstedet, lyder det i pressemeddelelsen fredag eftermiddag.

Som følge af branden er Industrivej spærret mellem Thorsvej og Frøslevvej. Den ventes først åbnet lørdag formiddag.

/ritzau/