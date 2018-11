Det var i orden, at tv-programmet "Operation X" i 2014 konfronterede mand på lukket restaurant, fastslår dom.

Det er en vigtig dom for det afslørende tv-program "Operation X", som torsdag er faldet i Østre Landsret.

Sådan lyder det fra journalist Morten Spiegelhauer, der er vært på programmet.

Han og et tv-hold er torsdag i Østre Landsret blevet frifundet for at krænke husfreden, da de i forbindelse med optagelsen af et program i oktober 2014 opsøgte en mand i en lukket restaurant.

- Man kan se ud fra dommen, at når der er en væsentlig samfundsmæssig relevans, kan vi fortsat gå ind og opsøge folk og stille dem spørgsmål om lyssky forretninger altså personer, som forsøger at gå under radaren, har vi mulighed for at opsøge og stille spørgsmål til, siger han.

- Og det er vigtigt. Det er en praksis, som vi har benyttet os af i mange år.

I tv-programmet "Operation X" sker det ofte, at tv-holdet med journalist Morten Spiegelhauer i spidsen konfronterer kilder, som de ellers ikke kan få til at stille op til interview.

Derfor er altså vigtigt, at det ikke var ulovligt, da de opsøgte en virksomhedsejer i programmet "Operation X - de falske direktører" for at stille spørgsmål.

- Hvis vi var blevet dømt i denne her sag, så havde det betydet nogle begrænsninger i forhold til de rammer, vi arbejder efter, siger Spiegelhauer og tilføjer:

- Vi ville blive begrænset i forhold til vores muligheder i forhold til at opsøge folk og stille spørgsmål.

Sagen går tilbage til oktober 2014, hvor Morten Spiegelhauer og kameraholdet gik ind i en lukket restaurant og begyndte at interviewe virksomhedsejer Joakim Grundtvig.

Journalisten fortæller, at redaktionen havde en lang korrespondance med virksomhedsejeren, som konfronteres, før tv-holdet valgte at dukke op i mandens restaurant. Og det lægger landsretten også vægt på i frifindelsen.

- Der er blevet sendt 37 mails frem og tilbage, om hvorvidt manden stiller op til interview eller ej. Bevares, der er kommet nogle få svar på nogle ting. Men det betyder ikke, at vi har fået svar på de spørgsmål, som vi undersøger i det program.

- Derfor er det vigtigt, at vi også har mulighed for at gå op og få afklaret, hvorvidt han nu stiller op til det her interview eller ej og stille spørgsmål. Det er et vigtigt journalistisk redskab især når man laver tv, siger han.

Pressenævnet har tidligere fundet, at der ikke var grund til at kritisere programmet. Nævnet kunne dog ikke tage stilling til, hvorvidt programmet uberettiget skaffede sig adgang til et fremmed hus.

/ritzau/