En eller flere ukendte gerningsmænd har begravet spidse søm under sandet på en legeplads i den tyske by Neukirchen lige syd på den danske grænse.

Byens viceborgmester, Jörg Hansen, er overbevist om, at sømmene er placeret på legepladsen med den intention, at børnene skal stikke sig på dem.

»Det må være en målrettet aktion. For sømmene var placeret med spidsen opad tre strategiske steder, nemlig neden for en rutschebane, i en sandkasse, samt der hvor børnene springer ned fra et klatrestativ,« forklarer den dybt forundrede viceborgmester ifølge Jydske Vestkysten.

Sømmene blev opdaget af en lille dreng, der besøgte legepladsen sammen med sin bedstefar. Kommunen er blevet inddraget og legepladsen er gennemsøgt – blandt andet med metaldetektorer. I alt er der fundet næsten to kilo forzinkede søm.

Sagen er meldt til politiet, og mens efterforskningen står på, er legepladsen spærret af, oplyser Jydske Vestkysten.