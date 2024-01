Fjerde generation af ledere af det nordkoreanske regime er allerede ved at blive kørt i stilling.

Kim Jong-Uns datter Kim Ju-Ae er i løbet af det seneste år blevet set ved flere offentlige begivenheder, og det tolkes som, at den omtrent tiårige pige bliver kørt i stilling til sin kommende position som leder af det kommunistiske regime.

Spekulationerne fik endnu et skub i sidste uge, da arvefjenden Sydkoreas spiontjeneste udpegede Ju-ae som kommende arving.

Det skriver The Guardian.

»Baseret på en analyse af hendes offentlige aktiviteter og niveauet af respekt for hende siden den første offentlige optræden, ser Kim Ju-Ae ud til at være den mest sandsynlige efterfølger i øjeblikket,« sagde vicedirektør for den sydkoreanske spiontjeneste NIS, Cho Tae-yong ifølge en rapport til det sydkoreanske parlament.

Også her i starten af 2024 har Ju-ae været med på officielle besøg. Billedet her er fra 7. januar 2024. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Også her i starten af 2024 har Ju-ae været med på officielle besøg. Billedet her er fra 7. januar 2024. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det er begrænset, hvad man med sikkerhed ved om Kim Ju-ae, der vil blive den fjerde diktator i rækken fra Kim familien, siden hendes oldefar Kim Il-Sung grundlage landet i 1948 og tog magten som diktator.

Man estimerer, at Kim Ju-ae er omkring ti år gammel, men hun kan være op til 12 år gammel.

Hun er et ud af tre børn, som det vides, at Kim Jong-un har med sin hustru, Ri Sol-ju.

Kim Ju-ae har en storebror, hvis navn og alder er ukendt, og en yngre søskende, som man hverken kender alder eller køn på.

Hendes fars 'mest respekterede barn', Den koreanske morgenstjerne' og 'den kvindelige general' er alle beskrivelser, som de nordkoreanske statsmedier har taget i brug om Kim Ju-ae, når hun har deltaget i officielle begivenheder.

Første gang Kim Ju-ae blev præsenteret for den nordkoreanske befolkning var i november 2022, hvor dette billede blev frigivet. Her inspicerer hun et nyt missil sammen med sin far. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Første gang Kim Ju-ae blev præsenteret for den nordkoreanske befolkning var i november 2022, hvor dette billede blev frigivet. Her inspicerer hun et nyt missil sammen med sin far. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Kim Jong-un er kun omkring de fyrre år, og man vil derfor med rette kunne forvente, at han vil regere i en del år endnu.

Der spekuleres dog også i Jong-uns sundhed, da han døjer med overvægt, er kendt som en storryger og så løber livsstilsygdommene i familien.

Hvis Kim Ju-ae bliver leder af Nordkorea vil hun være den første kvindelige leder af det kommunistiske regime.