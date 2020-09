Titusinder af borgere i Roskilde og omegn skal vænne sig til lugten af røg, aske og haveaffald.

For selv om et enormt bål uden for domkirkebyen allerede har brændt i fire dage, er ilden ingenlunde tæt på at brænde ud.

Der kan nemlig gå flere uger – måske endda op til en måned – før lugtgenerne forsvinder i området, fortæller beredskabsdirektøren i Roskilde Brandvæsen, Lars Robetje.

»Vores faglige skøn er, at der vil gå 7 til 14 dage endnu, men vi ved det faktisk ikke. Vi har set et eksempel i England, hvor branden varede nogle måneder, men om de to brande er sammenlignelige, er svært at sige, for det handler blandt andet om, hvorvidt materialet var mere eller mindre komprimeret, og hvilken sammensætning det har,« siger han.

Billederne i denne artikel er taget af amatørfotograf Daniel Tronholm. Med en drone har han tirsdag aften kunnet tage billeder af 'Roskildes nye vulkan', som giver en lugt af 'spejderbål' ved hjemmet i Vindinge. Daniel Tronholm fortæller, at han har stået omkring 600 meter fra bålet, da han sendte sin drone i vejret, så den kunne flyve ind over gløderne og tage de spektakulære billeder. Vis mere Billederne i denne artikel er taget af amatørfotograf Daniel Tronholm. Med en drone har han tirsdag aften kunnet tage billeder af 'Roskildes nye vulkan', som giver en lugt af 'spejderbål' ved hjemmet i Vindinge. Daniel Tronholm fortæller, at han har stået omkring 600 meter fra bålet, da han sendte sin drone i vejret, så den kunne flyve ind over gløderne og tage de spektakulære billeder.

Når brandvæsenet ikke kan være mere præcis i sin vurdering, skyldes det, at branden hos virksomheden Solum i Roskilde, der blandt andet sorterer haveaffald til energiudvikling ved forbrænding, er uden fortilfælde i Danmark.

»Det her er en fuldstændig ekstraordinær brand, og vi har ikke erfaringer med en brand af sådan en størrelse før,« siger Lars Robetje.

Han fortæller, at 'gigantbålet', der lokalt omtales som en vulkan, fordeler sig over et areal på 70 gange 70 meter. Bålet måler desuden 20 meter i højden.

Branden er under kontrol, lyder meldingen. Med store gravemaskiner kastes der jord på bålet i et forsøg på at kvæle ilden. Vand virker ikke.

»Vi snakker om et bål med 1.000 til måske 1.500 grader i midten. Vi har ikke kunnet komme til at måle temperaturen. Når vandet rammer, så fordamper det lige så hurtigt, som det er kommet på. Så allerede første dag kunne vi konstatere, at det er formålsløst at bruge vand,« siger Lars Robetje.

Han fortæller, at brandvæsenet desuden nødigt vil bruge vand, da en liter vand udvider sig til omkring 1.680 liter damp. Det giver risiko for dampeksplosioner, som måske kan få branden til at brede sig.

Det er uklart, hvad der fik branden til at opstå natten til lørdag. Men Lars Robetje og kollegerne har naturligvis gjort sig overvejelser om, hvad der antændte den enorme stak af grene, pinde og kævler, som borgere har kørt til genbrugsstationen.

»Vores hypotese er, at branden er opstået i forbindelse med, at materialet er begyndt at formulde, ligesom man kender det fra kompostbunker, hvor der sker afdampning. Kombinationen af brændbart materiale, tryk, friktion og luft kan have forårsaget selvantændelse. Vi har set bunker med flis, hvor der også har været afdampning, men det kan have noget med størrelsen at gøre, at der er opstået ild i dette tilfælde,« siger beredskabsdirektøren.

Brandchefen understreger, at branden er under kontrol. Der er døgnbemandet opsyn med ilden, men der kan alligevel opstå fare. Det skyldes, at nysgerrige danskere løbende aflægger bålet besøg.

Lars Robetje giver derfor en opsang:

»Det er fascinerende og tiltrækker mange mennesker, men jeg vil godt opfordre til, at man holder afstand. Lad være med at tage derud.«

»Nogle af dem, der kører med de her kæmpe maskiner, ser folk med kamera, der blitzer. I princippet er det her et skadested, så hold nu afstand og lad maskinerne arbejde.«