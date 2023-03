Lyt til artiklen

Udefra lignede det en ganske normal landbrugsejendom. Men da Østjyllands Politi sidste år ransagede en gård ved den østjyske by Aulum, mødte der dem et usædvanligt syn.

Landbrugsejendommen var blevet omdannet til en yderst professionel og ulovlig cigaretfabrik. Ved ransagningen fandt man blandt andet 25 millioner kopicigaretter.

»Det er stort. Jeg kan også sige allerede her, at der ligger sigtelser bag det her, da vi har efterforsket sagen over en længere periode, der vil få det her tal til at blive endnu højere,« sagde politiinspektør Michael Kjeldgaard efter ransagningen tilbage i februar 2022.

Det skulle i den grad vise sig at være sandt.

I alt er de fem mænd nemlig tiltalt for produktion, distribuering, opbevaring og salg af svimlende 92,3 millioner cigaretter og 10,9 tons forarbejdet tobak. Alle nægter de sig skyldige.

De mange tobaksprodukter skulle i alt have snydt staten for 186 millioner kroner i tabte afgifter. Det viser anklageskriftet i sagen, der har kørt ved Retten i Aarhus de seneste måneder. Her falder der dom onsdag over middag.

Anklagemyndigheden mener, at tre mænd på henholdsvis 58, 55 og 51 år har fungeret som de primære bagmænd i det kriminelle netværk.

De skulle alle have spillet centrale roller i produktionen og distribueringen af de mange millioner ulovlige cigaretter.

Blandt andet skulle de have gjort brug af EncroChat-telefoner, som kriminelle i årevis har brugt til at kommunikere om lyssky forretninger i den tro, at de kunne gøre det under radaren. Det var dog kun, indtil frank politi havde held med at dekryptere den ellers sikrede tjeneste.

Udover de tre bagmænd er yderligere to mænd tiltalt i sagen. Heriblandt en, der er tidligere dømt for opsigtsvækkende røverier.

De to mænd skulle ifølge politiet have spillet en mindre roller i smuglernetværket, hvor de primært har opbevaret og videresolgt en del af de ulovlige smøger, der ifølge Jyllands-Posten primært var kopier af mærket Prince.

Hvis retten finder de fem mænd skydige, kan de udover fængselsstraf se frem til gigantiske millionbøder.

For udover de 186 millioner, som anklagemyndigheden mener, at de fem mænd skylder Skattestyrelsen i tabte afgifter, så går man også efter, at de tre bagmænd skal betale bøder tilbage i samme størrelse.

Det er vel at mærke 186 millioner per mand for de tre bagmænd. For de to sidste tiltalte i sagen er der nedlagt påstand om tillægsbøder på henholdsvis 51,3 millioner kroner og 54,9 millioner kroner.

Under sagen har de tiltaltes forsvarer argumenteret for, at de tre mænd ikke kan være bagmændene bag den yderst professionelle produktion, da de ikke skulle have evnerne eller kapaciteterne til at igangsætte en så stor og professionel produktion.

Derimod mener en af de tiltaltes forsvarer, Henrik Hougaard, at produktionen må være en del af omfattende international kriminalitet, sagde han under en af retsdagene ifølge Jyllands-Posten.