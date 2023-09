En 44-årig tidligere spejderleder er onsdag blevet idømt halvandet års fængsel for krænkelser af tre spejderpiger.

Det var en enig domsmandsret i Retten i Glostrup, som ifølge Ritzau afsagde dommen mod manden, der ellers havde nægtet sig skyldig i krænkelserne.

Alle pigerne blev ifølge anklageskriftet udsat for blufærdighedskrænkelse. To af pigerne udsatte manden ifølge politiet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Pigerne har forklaret sig bag lukkede døre, og anklager Maiken Ahrenkiel og forsvarsadvokat Henrik Høpner var tydeligt uenige om, hvorvidt man kunne stole på de forklaringer.

Ifølge anklageren var det ikke overraskende, hvis pigerne havde svært ved at huske nogle detaljer. Krænkelserne ligger omkring syv år tilbage i tiden.

»Nok kan de ikke huske detaljer om stedet, men de kan huske, hvad tiltalte gjorde,« sagde hun.

Den opfattelse delte Henrik Høpner ikke. Han mente, at retten skulle se bort fra flere dele af forklaringerne.

Den 44-årige mand blev også frakendt retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med børn og unge.

Den tidligere spejderleder var også anklaget for blufærdighedskrænkelse af en fjerde pige. Men her fandt retten det ikke bevist, at der var tale om blufærdighedskrænkelse.

Den 44-årige erkendte, at han havde været i besiddelse af en lang række børnepornografiske billeder.

Han blev draget af dem, forklarede han for retten om materialet, der forestillede piger på 12 år og op efter.

»Det er lidt, ligesom man kan have svært ved at kigge væk fra trafikuheld. Jeg har kigget på det og følt ufatteligt megen afsky. Men så har jeg følt mig draget til at kigge på det igen. Så bliver det en ond cirkel.«

Der er tale om flere hundrede af den slags billeder, og i en mentalundersøgelse, som er blevet læst op i retten, lyder det, at den 44-årige mand blev »tiltrukket af det uskyldsrene«, selvom han samtidig følte væmmelse.

Direkte adspurgt, om tiltrækningen også gjaldt de piger, han var spejderleder for, afviste han dog blankt.

»Det her er piger, jeg har kendt og haft en relation til. Jeg skulle se dem i øjnene bagefter.«

Han fortalte videre, at flere af de piger, han var leder for, i perioder var meget opsøgende og gerne ville kramme og sidde på hans skød, hvilket han havde det »ambivalent« med.

»Det var hyggeligt nok, men de er jo ved at være nogle store piger. At have dem siddende på skødet, så tæt på, der har jeg haft det sådan lidt … Jeg har ikke brudt mig om det. Man kan komme i en situation, hvor det kan misforstås med store piger siddende på skødet.«

Manden vil frifindes for det, som han ikke har erkendt, og han ankede derfor byrettens dom på stedet.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.