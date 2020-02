En 42-årig kvindelig spejderleder er idømt 14 dages betinget fængsel og en bøde på 8.000 kroner.

Det har Retten i Næstved slået fast tirsdag, skriver Sjællandske Medier. Kvinden er fundet skyldig i at kysse en 14-årig dreng og dermed dømt for blufærdighedskrænkelse.

Episoden, der har ført til straffen, skete i juli sidste år. Her havde kvinden ansvaret for en spejderlejr, hvilket den 14-årige var en del af.

Undervejs skulle flere af børnene holde sig vågne i 24 timer for at få tildelt et særligt spejdermærke.

I den forbindelse havde spejderflokken tændt et bål. Og det var her, at den 14-årige dreng og 42-årige spejderleder endte med at sidde ved siden af hinanden.

Ifølge drengen begyndte den 42-årige at kysse ham gentagne gange på munden - både almindelig kys samt tungekys.

Selvom drengen havde kysset igen, havde han i sidste ende ikke opfattet det som en rar oplevelse, skriver Sjællandske Medier.

Under retssagen erkendte kvinden at have kysset den 14-årige på munden, men afviste ellers enhver form for tungekys.

Derudover fandt kvinden det almindeligt at kramme og kysse spejdere i panden. Retten vurderede dog, at hun var gået over stregen i den pågældende situation.

Af den grund blev hun dømt skyldig i blufærdighedskrænkelse.

Kvinden har nu 14 dage til anke dommen, da hun udbad sig betænkningstid.

Dette gælder både for de 14 dages betinget fængsel og 8.000 kroner, hun er blevet pålagt at betale i erstatning.