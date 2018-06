Den tredobbelte verdensmester i speedway, Nicki Pedersen, har delt overvågningsbilleder fra et indbrudsforsøg, og han giver ikke meget for, at han derfor risikerer en bøde, fortæller han til B.T.

For selv om to personer øjensynligt forsøgte at bryde ind i hans hjem, da de kastede en sten på et glasparti i Nicki Pedersens nybyggede hjem i Middelfart, så kan det være ulovligt, at den succesfulde 41-årige har bedt om hjælp på Facebook til at finde frem til, hvem personerne er.

Nicki Pedersen er uforstående overfor, at han måske har gjort noget forkert.

»Jeg har boet i udlandet i mange år, og jeg kendte ikke til de åndssvage regler. Det kan godt være, at jeg får en bøde, og det vil være ravruskende irriterende. Men jeg fortryder ingenting. Jeg er bare ked af at loven er, som den er. På ens grund skal man have råderet. Jeg er ikke ude på, at hele Danmark skal se det her. Det er nok at lokalsamfundet ser det, så de to får sig en lærestreg,« siger han, der har delt overvågningsbillederne på en lokal Facebook-side med 7.000 medlemmer foruden sin egen private side.

Men ifølge tv-overvågningsloven skal offentliggørelsen af billederne ske i samtykke med personerne på optagelsen.

Bør det være lovligt uden videre at dele overvågningsbilleder af formodede forbrydelser?

Det skyldes hensynet til retssikkerhed, lyder det fra forsker og ekspert i persondataret på Danmarks journalisthøjskole, Vibeke Borberg.

»Vi har besluttet os for at have et samfund, hvor vi overlader kriminalitetsbekæmpelse til myndighederne. Det skal ske på en kontrolleret måde, der også tager hensyn til en eventuel senere resocialisering. Det handler blandt andet om retten til at blive glemt,« siger hun og fortsætter:

»Hvis man kan genkende personer på overvågningsfotos, er der ikke tale om harmløse billeder. De kan få konsekvenser for personerne på både kort og langt sigt, eksempelvis kan nogen måske genkende dem og finde på at banke dem.«

Nicki Pedersen har tre gange vundet titlen som verdens bedste speedwaykører. Arkivfoto Foto: Keld Navntoft Vis mere Nicki Pedersen har tre gange vundet titlen som verdens bedste speedwaykører. Arkivfoto Foto: Keld Navntoft

Men fokus bør ikke ligge på billedernes lovlighed men derimod på at få fundet de personer, der forsøgte at trænge ind i Nicki Pedersens hjem, mens han ikke var hjemme, lyder det.

»Jeg må sige, at de sociale netværk virker ret fantastisk. Jeg har fået at vide, at der er nogle i lokalsamfundet, der kan genkende dem. Der er stor goodwill til den person, der opklarer det her,« siger Nicki Pedersen og forklarer, hvorfor tyvene ikke kunne trænge ind i hans hjem og i stedet stak af, som det fremgår af optagelsen fra mandag klokken 00.23.

»Det er forholdsvist hærdede ruder i flere lag. En sten på størrelse med en håndbold var åbenbart ikke stor nok, men jeg har også forsøgt at gøre de rigtige foranstaltninger.«

Nicki Pedersen fortæller, at det er ubehageligt, at nogen har forsøgt at bryde ind i hans hus, mens han ikke var hjemme.

»Det er ikke i orden. Det gør ondt i hjertet og i maven. Det er svært at beskrive hundrede procent, men det er som at nogen træder på en, mens man ligger ned. Det er rigtig ubehageligt, og det tror jeg, mange kan snakke med om.«

Speedwaykøreren oplyser, at han har anmeldt sagen, og at han har ‘en fornuftig dialog’ med ordensmagten.