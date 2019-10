I 2018 var over halvdelen af dem, der kom til skade på elcykler, over 55 år gamle, skriver Danmarks Statistik.

Midaldrende og ældre mennesker kommer hyppigst til skade, når det kommer til uheld med elcykler.

Det skriver Danmarks Statistik onsdag.

- Uheld på elcykler involverer relativt ofte flere trafikanter, sammenlignet med uheld hvor den forulykkede kører på en almindelig cykel. Det kan indikere, at elcyklisters uheld er mere alvorlige, skriver Danmarks Statistik.

344 personer kom til skade på elcykler i 2018. 53 procent af disse var over 55 år gamle. For uheld på almindelige cykler står aldersgruppen for 26 procent.

Specielt 55 til 64-årige er de mest ramte, når det kommer til elcykeluheld, og de står for 25 procent af alle tilfældene. 17 procent var 65 til 74 år gamle og 11 procent var over 75 år gamle.

For aldersgruppen er specielt kvinder overrepræsenteret i statistikken.

- Kvinder på 55 år eller derover er den gruppe, som oftest kommer til skade i trafikken på deres elcykel.

- I 62 procent af de over 55-åriges trafikuheld på elcykler var den tilskadekomne cyklist kvinde, hvorimod mænd på over 55 år stod for 38 procent, skriver Danmarks Statistik.

Generelt for alle elcykeluheld er det, at de i langt højere grad involverer flere personer end uheld med almindelige cykler.

For 43 procent af uheldene med elcykler var flere trafikanter involveret, mens det tal for almindelige cyklister er 28 procent.

- Når cyklister kommer til skade i uheld, hvor flere trafikanter er involveret, registreres uheldet oftere end solouheld, ved at politiet er blevet tilkaldt ulykkesstedet.

- Dette indikerer, at her er tale om mere alvorlige uheld, skriver fuldmægtig i Danmarks Statistik Henning Christiansen om statistikken.

- Omvendt registreres næsten alle solouheld på cykler og elcykler alene på skadestuen, hvor tilskadekomsten generelt må anses for at være af mindre alvorlig karakter.

I 2018 kom i alt 16.441 cyklister til skade i trafikken ifølge Danmarks Statistik.

/ritzau/