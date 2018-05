Mand fra Randers er død på Skejby Sygehus. Han fik hjertestop i forbindelse med en politiforretning.

Randers. En mand fra Randers er død, efter at han i sidste uge fik et hjertestop i forbindelse med en politiforretning.

Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed tirsdag i en pressemeddelelse.

Det var natten til 17. maj, at Østjyllands Politi meddelte klagemyndigheden, at en person havde fået hjertestop.

Manden blev indlagt på Skejby Sygehus, men han overlevede ikke.

Det sker helt rutinemæssigt, at klagemyndigheden tilkaldes for at foretage en undersøgelse, når borgere kommer til skade eller afgår ved døden i forbindelse med episoder, hvor politiet har været involveret.

Tirsdag ønsker en medarbejder i Den Uafhængige Politiklagemyndighed ikke over for Ritzau at oplyse den afdødes alder eller detaljer om, hvad den såkaldte politiforretning bestod i.

Ifølge Ekstra Bladet kom politiet på banen, da man blev bedt om at assistere en ambulance, som skulle hente manden på en adresse i Randers.

I DUP bekræfter chefkonsulent Christel Stigaard, at der erfaringsmæssigt kan gå nogle måneder, før undersøgelsen er færdig. Det skyldes nogle gange, at andre myndigheder skal udtale sig, for eksempel Retslægerådet.

Resultatet sendes derefter til Statsadvokaten i Viborg, som skal træffe en afgørelse.

/ritzau/