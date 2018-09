Over tre millioner oplysninger skal kulegraves på ny, når en række efterforskere gransker Emilie Meng-drabet på ny.

Gruppen tog fat på arbejdet 28. august og tæller op mod 10 personer, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falster Politi til DR.

»Vi har samlet en gruppe af meget erfarne efterforskere, efterforskningsledere og analytikere, som gennemgår det meget omfattende materiale, vi har, for at se på, om der er noget i vores store arbejde, vi har overset,« siger Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

17-årige Emilie Meng forsvandt natten til den 10. juli 2016 efter en bytur i Slagelse.

Liget af hende blev fundet 24. december 2016 i en sø ved Borup på Midtsjælland. Det havde ligget der i månedsvis.

Gruppen af specialister tæller blandt andet folk fra drabsafdelingen i landets største politikreds, København, men også betjente fra Rigspolitiet og andre af landets politikredse er med.

Håbet er at kunne finde gerningsmanden, for som Kim Kliver udtrykker det, hviler der et 'forståeligt pres' på politiet fra de pårørendes side om, at sagen bliver opklaret.

For halvandet år siden gennemgik politiet også sagen på ny - men heller ikke den gennemgang førte altså til noget resultat.