Ved du noget om sagen? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

Tirsdag eftermiddag var politiet massivt til stede ved en lejlighed i Svendborg sammen med folk fra både Kemisk Beredskab og Hærens Sprængningstjeneste.

Det skriver Fyns Amts Avis.

»Vi har fundet noget i forbindelse med en efterforskning, som vi ønsker at undersøge nærmere. Vi er ikke oppe i det røde felt, men vi er nødt til at have nogle specialister til at hjælpe os med, hvad det er, vi står overfor,« sagde Lars Thede, der er vagtchef hos Fyens Politi, til Fyens.dk.

Kort før klokken 16 udsendte Fyens Politi imidlertid en pressemeddelelse, hvori de kunne oplyse, at man i en sag om indbrud fandt nogle »mistænkelige« ting i en lejlighed.

'Da der var tvivl om, hvorvidt disse ting kunne udgøre en fare ved flytning, blev EOD og Kemisk Beredskab tilkaldt til assistance for at undersøge fundet. Undersøgelserne er nu afsluttet, og der var ikke tale om fund, der kunne udgøre en fare,' lyder det i pressemeddelelsen.

Fyens Politi oplyser videre, at der er anholdt to personer i forbindelse med indbrudssagen.

Opdateres...