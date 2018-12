Otte af politiets bedste hunde søgte onsdag efter nye spor i sagen om drabet på den gravide Louise Borglit.

Selv om det er over to år siden, at den 32-årige Louise Borglit, der var i gravid i syvende måned, blev slået ihjel i Elverparken i Herlev, er det langt fra utænkeligt, at politiets hunde kan finde spor i sagen.

Det fortæller leder af Rigspolitiets Hundetjeneste, John Jensen, der understreger, at han kun kan udtale sig generelt om hundenes arbejde.

»Vi bliver til stadighed forbavset over, at hundene har evnerne til at finde noget, der har ligget så længe. Vi har ikke en facitliste på, hvor deres ydergrænse er, men vi ved, at jo længere, det har ligget, jo sværere er det også for dem,« siger John Jensen og tilføjer:

Politiets hunde Dansk politi har anvendt hunde til forskellige opgaver siden 1907. I dag bruges de primært til at lede efter savnede eller eftersøgte personer, til at lede efter spor i form af eks. blod, sæd eller spyt og til at standse potentielle gerningsmænd.

De fleste danske politihunde er af racen schæferhunde og er i øvrigt alle af hankøn.

En hund skal som minimum være 12 måneder gammel, før den kan godkendes som politihund.

De danske politihunde er inddelt i tre grupper. Gruppe 1 er de bedste og mest rutinerede. Gruppe 2 er basishunde og må ikke bruges til eks. eftersøgninger. Gruppe 3 er den kategori alle politiets hunde starter i, og må kun bruges til almindelige patruljeopgaver. og ikke må bruges til eftersøgninger, samt gruppe 3, som er den gruppe alle politiets hunde starter i.

»Jo før, man er på det, jo større er chancen også. Men vi er før blevet overrasket over nogle af de ting, som hundende har påvist for os.«

Når der er tale om sager, der ligger så lang tid tilbage, så vil man ifølge John Jensen bruge de såkaldte gruppe 1-hunde, der er politiets bedste og mest rutinerede, ligesom man også kan tage såkaldte nedgravningshunde i brug, hvis man leder efter genstande, der er gravet ned.

Begge typer hunde er vant til at søge efter gamle ting.

Særlig fremgangsmåde

Når politiets hunde skal søge efter spor i ældre sager, sætter det også særlige krav til den fremgangsmåde, som hundeføreren anvender. I modsætning til sager, hvor man søger efter friske spor, skal man nemlig gå meget langsomt frem.

»Normalt er meget systematisk, man søger af. Der må ikke være en lomme, som smutter for os, så vi mærker af på kort og tegner op, og så får hver hund sit eget område, som den er ansvarlig for,« fortæller John Jensen.

»Når man søger på friske spor, gør man det med dobbelt så hurtig hastighed, men når vi skal søge på noget, der er ældre, så skal hundeføreren holde hunden tilbage i det samme område i længere tid,« fortsætter John Jensen.

Ifølge Vestegnens Politi er det på baggrund af en række erfarne efterforskeres anbefalinger, at man nu foretager en ny søgning i sagen om drabet på Louise Borglit.