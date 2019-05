Politiet efterforsker en mulig overfaldsvoldtægt af 20-årig kvinde. Det skete lørdag i et buskads i Aalborg.

En 20-årig kvinde fortalte lørdag politiet, at hun var blevet voldtaget under karnevalet i Aalborg. Gerningsmanden er søndag ikke fundet.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Voldtægten skal være sket ved en viadukt nær Kildeparken og Aalborg Banegård lørdag eftermiddag. Her blev hun antastet af en ukendt mand, der hev hende ind i et buskads og voldtog hende, fortalte hun politiet.

Politiet efterforsker sagen, men det er et sparsomt signalement, som kvinden kunne give af sin overfaldsmand.

- Der er tale om en mand i alderen 30-40 år. Han har formentlig udenlandsk udseende, siger vagtchefen.

Det er ikke præciseret i anmeldelsen, hvad der menes med udenlandsk udseende.

I forbindelse med politiets efterforskning skal der foretages en række undersøgelser, og videoovervågning fra området skal kigges igennem. Desuden har politiet afhørt vidner på stedet.

- Og så skal vi formentlig have genafhørt den forurettede, så vi måske kan komme lidt nærmere et signalement. Vi efterforsker videre, så vi forhåbentlig kan finde frem til en gerningsmand, siger vagtchef Poul Fastergaard.

Karnevalet i Aalborg tiltrækker som vanligt tusindvis af deltagere.

Foruden anmeldelsen om voldtægten har der også været et overfald, hvor en mand er blevet stukket med en knust flaske. I den sag er en 22-årig mand anholdt og sigtet for grov vold. Offeret er uden for livsfare.

/ritzau/