En kvinde gennemlevede natten til tirsdag et sandt mareridt på en adresse i Sindal.

Hun var til stede i en 46-årig mands lejlighed. Manden er nu varetægtsfængslet i fire uger.

Ifølge anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi, så er manden blandt andet sigtet for grov vold.

»Han skulle have tildelt kvinden slag og spark i ansigtet og på kroppen, hvorved hun pådrog sig en hjernerystelse, en flænge i baghovedet og mindre skader i ansigtet,« forklarer anklageren.

Men det er langt fra det eneste strafbare, som manden er anklaget for at have gjort natten til tirsdag.

Han er også sigtet for at have truet kvinden med ordene: 'Hvis du vil anmelde det, så skal du forvente at blive voldtaget eller tæsket hver dag resten af dit liv,' fortæller Kristina Frandsen.

»Det betragtes som en vidnetrussel, i det han har til hensigt at forhindre kvinden i at anmelde det til politiet,« forklarer hun.

Ifølge anklageren er volden og truslerne foregået over en periode på en time – mellem klokken 23:30 mandag og 00:30 tirsdag. Det hele er sket i den 46-årige mands bolig, hvor han også skulle have frihedsberøvet kvinden.

»Han er sigtet for at have holdt hende indespærret i lejligheden, og derved forhindret hende i at kunne forlade den.«

Ved Retten i Hjørring blev manden tirsdag varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør for lukkede døre.

Han nægtede sig dog skyldig og har derfor kæret sagen til Landsretten, der nu skal afgøre det videre forløb. Imens fortsætter efterforskningen af hændelsen.

»For at der skal ske varetægtsfængsling, skal sagen have en vis karakter. Så det er en grov sag,« siger Kristina Frandsen.

Da tirsdagens grundlovsforhør foregik for lukkede døre, kan anklageren ikke oplyse om kvindens alder og de to parters relation. Hun kan heller ikke videregive forklaringer fra retslokalet.