En 26-årig mand er varetægtsfængslet for vold og dødstrusler mod sin ekskæreste.

Fredag opsøgte han kvinden, der også er 26 år, på gågaden i Silkeborg, hvor han truede hende på livet. Hun endte med at flygte ind i en butik.

Senere fredag valgte kvinden at søge tilflugt hos en veninde i Kjellerup, men heller ikke her lykkedes det hende ikke at slippe for ham.

»Han tog ud og fandt dem i Kjellerup og havde truende adfærd. Han sparkede hende over skinnebenet, så hun faldt med sit ni måneder gamle barn i hænderne. Herefter slog han hende med knyttet hånd,« siger vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Episoden skete fredag aften ved 22-tiden. Han forlod efterfølgende stedet i bil.

Politiet kunne pågribe ham kort efter, hvor han var påvirket af euforiserende stoffer. Han blev derefter anholdt.

Lørdag eftermiddag besluttede en dommer ved Retten i Herning at varetægtsfængsle ham i 14 dage.

Den 26-årige mand, der stammer fra Odense, fik i januar en dom på 60 dages fængsel for vold mod selvsamme ekskæreste. Det var ifølge Midtjyllands Avis medvirkende til, at blev varetægtsfængslet i den nye sag.