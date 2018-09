Byretsdommere fortæller til Politiken, at de føler sig som "enmandsorkestre", når de sidder i retten.

København. Arbejdsbyrden hos de danske domstole er blevet større, samtidig med at der er blevet færre ansatte.

Det skriver Politiken.

Fra 2008 til 2018 er byretternes personale målt i årsværk reduceret med 17 procent, viser en opgørelse foretaget af Politiken Research.

Det svarer til, at mindst hver sjette ansatte er forsvundet på ti år. I samme periode har Folketinget vedtaget nye målkrav og strafskærpelser, som sætter byretterne på overarbejde.

Til Politiken fortæller dommere fra Retten i Aarhus, hvordan krydspresset har medført, at de føler sig som "enmandsorkestre" i retssalen.

Retssekretærerne er sparet væk, så dommerne skal selv løse en række sekretær- og it-opgaver, samtidig med de skal lede retten og træffe afgørelser.

Det forlænger sagsbehandlingstiderne og forværrer arbejdsmiljøet, lyder det.

Landets øvrige byretspræsidenter tilslutter sig bekymringerne. Det siger Hjørrings byretspræsident Niels Otto Jensen, der efter aftale udtaler sig på vegne af dem alle.

- Der er opstået en ubalance mellem dommerarbejdet og det traditionelle sekretærarbejde. Det betyder, at dommerne sidder og laver noget arbejde, som vi billigere kunne få lavet på sekretærsiden.

- Hvis dommerne havde tid til at passe deres egentlige arbejde, kunne de behandle flere sager. Så man får længere sagsbehandlingstider, end vi burde have, fordi vi får denne forskydning, siger han til Politiken.

Bandepakken fra 2017 har ført til flere nævningesager, hvor der skal bruges tre dommere i stedet for én. Også det kan mærkes.

Dertil er der fra politisk hold et krav om, at volds-, voldtægts- og våbensager (også kaldet VVV-sager) skal afgøres inden for 37 dage.

Det lykkedes i henholdsvis 40, 29 og 48 procent af sagerne i 2017.

/ritzau/