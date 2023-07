Øresundsbroen er tirsdag morgen lukket for trafik i begge retninger.

Det skriver broen på sin Twitter-profil.

Det er en ulykke, der har ført til, at strækningerne er lukket.

I begyndelsen lød det, at der var lukket i retning mod Danmark, men siden er begge retninger blevet spærret:

»Øresundsbron er spærret for vejtrafik i begge retninger for at lette udrykningskøretøjer på ulykkesstedet,« lyder det kort efter klokken 09.

Ifølge meddelelsen på Øresundsbroens hjemmeside blev strækningen lukket klokken 08.55, og forventningen er, at der atter kan genåbnes for trafik i retning mod Danmark klokken 10.55.

Københavns Politi har også omtalt sagen:

»Vi har spærret begge vejbaner på Øresundsmotorvejen mod Sverige ved lufthavnen på grund af et trafikuheld. Tidshorisont er p.t. uvis, og vi opdaterer her, når vi har flere informationer,« lyder det i et tweet.

Politiet oplyser ved 09.30-tiden, at to biler var involveret i ulykken på broen:

»Der er ikke umiddelbart sket personskade. Vi arbejder fortsat på stedet,« lyder det i et tweet.

B.T. følger sagen.