Et færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej har lige nu skabt en del kødannelse og medført endnu et uheld i køen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket i nordlig retning nord for afkørsel 67.

I forbindelse med kødannelsen som følge af det første uheld, er der sket endnu et færdselsuheld, oplyser politiet.

Stedet kan passeres, men politiet opfordrer til at køre efter forholdene og tage hensyn til redningspersonalet.

Der er ingen alvorlig personskade, skriver politiet.

Ikke længe efter de to første uheld, oplyser politiet, at der nu er sket endnu et færdselsuheld.

'Denne gang i sydgående spor nord for afkørsel 69,' skriver politiet.

Her er en bil med en campingvogn forulykket. Der er ingen meldinger om personskade.

Alle tre uheld medfører i øjeblikket en del kø og forlænget rejsetid. På vejdirektoratet fremgår det i skrivende stund, at der kan være en forlænget rejsetid på 1-3 timer.

Det fremgår også, at E45 Sønderjyske Motorvej er spærret i retning mod Kolding, Vojens og Haderslev. Motorvejen forventes tidligst genåbnet sidst på eftermiddagen.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du normalt lytter til podcast: