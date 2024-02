Et otte måneder gammelt barn er afgået ved døden efter en alvorlig trafikulykke i Hasselager 15. februar.

Det oplyser Østjyllands Politi til Århus Stiftstidende.

Ulykken skete, da en 19-årig bilist kørte frontalt ind i en bil, hvor barnet, en søskende og barnets mor befandt sig.

Den 19-årige er blevet sigtet for hensynsløs kørsel og for at have forvoldt fare for andres førlighed.

Retten i Aarhus vurderede dog ikke, at der var en grundlag for at varetægtsfængsle manden.

Også det andet barn kom alvorligt til skade i færdselsulykken, der skete 15. februar klokken 17.50 i krydset mellem Møllebakken, Lemmingvej og Jegstrupvej.

Begge børn sad fastspændt i en autostol på bagsædet af morens bil, da den blev påkørt frontalt af den 19-årige.

Østjyllands Politi skriver til Aarhus Stiftstidende, at man fortsat efterforsker sagen, og at politiet på nuværende tidspunkt ikke har flere kommentarer.

Opdateres...