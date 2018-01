På videoen kan man se politiet i gang med at undersøge bænken, hvorpå barnet blev fundet.

Københavns Politi har netop frigivet et billede af det tæppe, som det nyfødte spædbarn blev fundet i tirsdag morgen.

Spædbarn: Pigen blev fundet i dette tæppe. Hvis du kender det, så ring gerne 114 #politidk pic.twitter.com/CRdO8ZOTZO — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 2, 2018

De beder alle om at ringe til 114, hvis de kender til tæppet, der angiveligt er fra Ikea og har navnet 'Polarvide'.

Spædbarnet blev fundet af en kommunal medarbejder på en bænk i et skovområde på Hammelstrupvej i Sydvest, hvor politiet lige nu er i gang med at undersøge området for beviser.

Flere retsteknikere er i gang med at undersøge bænken, hvor de har taget den øverste planke af, og der er flere hundepatruljer i området, der leder efter spor.

Vagtchefen hos Københavns Politi oplyser til BT:

»Hun er blevet fundet omkring 8.40 i morges i Sydvestkvarteret, og det er en pige. Hun er blevet bragt til Rigshospitalet og er i kritisk tilstand,« oplyser Københavns Politi til BT.

I en pressemeddelelse skriver Københavns Politi, at barnet blev fundet af en ansat fra Københavns Kommune.

»Klokken 08.41 fandt en ansat ved Københavns Kommune et grædende spædbarn på Hammelstrupvej i Københavns Sydvest-kvarter. Der er på nuværende tidspunkt ikke informationer om hvor længe spædbarnet har befundet sig på stedet,« skriver politiet.

Over for BT forklarer en anonym medarbejder hos Københavns Kommune, at det højst sandsynligt er én, der arbejder hos Park og Vej hos Københavns Kommune, der har fundet barnet.

Han fortæller derudover, at det er en meget befærdet vej, hvor der er mange, der cykler og løber.

Københavns Politi opfordrer vidner til at kontakte politiet på telefon 114.