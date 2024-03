En mor og hendes barn er kørt på hospitalet, efter at de blev ramt af en tagsten fredag formiddag.

En mor og et spædbarn blev fredag formiddag ramt af en tagsten i Roskilde.

Det skriver mediet sn.dk.

Ifølge mediet er det fra noget bygningsarbejde på Skomagergade.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ritzau, at hverken mor eller barn er i kritisk tilstand, og at de er kørt til behandling på hospitalet.

Sn.dk skriver, at barnet er omkring fire til fem måneder gammel.

Brandvæsnet har efter ulykken tjekket, om der er andre løse genstande på taget.

Politiet vil også undersøge, om der er grundlag for at stille nogen til ansvar for ulykken ifølge sn.dk.

