I videoen foroven fortæller vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi tirsdag eftermiddag om fundet af spædbarnet.



Der er fundet en plejefamilie, der skal passe på en lille pige, som tirsdag blev fundet på en bænk i Københavns sydvestkvarter.

Det oplyser Sten Kruse-Blinkenberg, der er centerchef i Center for Familiepleje i Københavns Kommune.

Plejefamilien blev fundet, samme dag som pigen blev fundet efterladt. Først torsdag ønsker kommunen dog at oplyse, at plejefamilien er på plads.

»Der har heldigvis været rigtig mange borgere, som har vist interesse for at træde til. Det er vi selvfølgelig enormt glade for.«

»Både i forhold til det her barn, men også for mange andre børn, som har behov for aflastning hos plejefamilier,« siger han.

Plejefamilien, som er fundet til pigen, var i forvejen godkendt som plejefamilie, da den hurtigt skulle kunne træde til.

Den lille pige blev fundet i kritisk tilstand og er blevet behandlet på Rigshospitalet. Samme dag oplyste politiet, at hendes tilstand var stabil.

Kommunen ønsker ikke at oplyse, om pigen fortsat befinder sig på hospitalet eller er kommet hjem til plejefamilien. Ligeledes holder kommunen det hemmeligt, hvor i landet den nyfødte pige skal bo.

Hun var blot få timer gammel, da hun blev fundet af en medarbejder fra Københavns Kommune, som fandt hende grædende svøbt i et mørkegråt Ikea-tæppe på en bænk.

Sten Kruse-Blinkenberg fortæller, at det var vigtigt for kommunen at finde en familie til barnet hurtigt.

»Når forældrene ikke er til stede, skal man finde nogen, som kan erstatte forældrene.«

»Man vil selvfølgelig skulle indlægge barnet og sikre sig, at det fysisk har det godt nok, og så handler det i høj grad om, at det skal have nærhed og kontakt - både fysisk og psykisk,« siger han.



Moren til barnet er endnu ikke fundet, og det kan ende med adoption. Det bliver ikke nødvendigvis til den plejefamilie, som er fundet.

Ifølge centerchefen kan man tidligst efter tre måneder gå i gang med en adoptionsproces.

»Processen tager selvfølgelig noget tid, hvor man skal se, hvordan et barn udvikler sig, og hvilke særlige behov de eventuelt kan have.«

»Derefter kan man matche barnets behov med den rigtige adoptionsfamilie,« siger Sten Kruse-Blinkenberg.

De seneste 10 års efterladte eller dræbte børn Her er et overblik over tidligere sager med efterladte eller dræbte spædbørn. * 2016: En nyfødt pige findes i en affaldsskakt af en gårdmand i Værebroparken i Bagsværd. Den lille pige bliver bragt til Rigshospitalet og overlever. * 2015: Et spædbarn findes i en pose mellem to containere i Ballerup. Det drejede sig om en nyfødt, som efter omstændighederne havde det godt. * 2014: Et spædbarn findes i et buskads ved Aarhus Sygehus. Pigen er påklædt og i god behold. * 2013: En nyfødt pige bliver fundet i en plastikpose under en busk i Farum. Hun er afkølet, men uden for livsfare. * 2013: Nedkølet barn bliver fundet i København, men er uden for livsfare. Pigen er omkring en uge gammel. * 2011: En kvinde finder et nyfødt barn i en plastikpose i Maribo. Drengen bliver bragt til hospital og overlever. * 2011: En nyfødt baby bliver fundet død i Søndersø ved Viborg. Barnet var lidt for tidligt født og vejede omkring to kilo. Undersøgelser har slået fast, at barnet var i live ved fødslen. * 2009: I et buskads ved Hee Skole i Ringkøbing bliver et spædbarn fundet. Barnet bliver opdaget af en flok legende drenge. * 2008: Liget af et højst fire dage gammelt spædbarn bliver fundet i en plastikpose i et skovområde nær Horsens. * 2007: Underkroppen fra liget af spædbarn bliver fundet i grusgrav i Storvorde syd for Aalborg. * 2007: Liget af et spædbarn bliver fundet i en plastikpose i en å i Odense.

Kriminalteknikere var tirsdag i gang med at undersøge stedet, hvor den lille pige blev fundet. Foto: OLUFSON JONAS Kriminalteknikere var tirsdag i gang med at undersøge stedet, hvor den lille pige blev fundet. Foto: OLUFSON JONAS

/ritzau/