Igennem en måned udsatte en 33-årig mand angiveligt sin tre måneder gamle søn for så voldsom ruskevold, at sønnen fik alvorlige skader.

Skader i form af blødning i hjernen og på nethinderne. Skader i form af brud på ribben og knæ.

Sådan lyder det i den sigtelse, som den 33-årige torsdag er blevet præsenteret for i Københavns Byret.

Her er han blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten, hvor han i øvrigt gjorde det klart, at han nægter sig skyldig i sigtelsen.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og det er derfor uvist, hvilke beviser der er blevet fremlagt i retten.

Sikkert er det dog, at den 33-årige er sigtet efter straffelovens hårde voldsparagraffer. Paragraf 245 og 246.

Den første beskriver 'legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter', mens den anden er en såkaldt skærpelse, der kan forhøje straffen, hvis den 33-årige i sidste ende bliver fundet skyldig.

I sigtelsen lyder det, at den grove ruskevold foregik i en periode fra 2. juni til 3. juli. Og det er altså vold begået mod en lille dreng, der kom til verden i slutningen af marts.

Dommeren ved Københavns Byret valgte ved slutningen af grundlovsforhøret at varetægtsfængsle den 33-årige mand i 13 dage.

I beslutningen henviste dommeren til, at der kan være risiko for, at den sigtede på fri fod vil forsøge at påvirke politiets efterforskning.

