En 16-årig pige slap uden alvorlige skader, da hun i gik i søvne og faldt ud af et vindue.

En 16-årig pige, der har det med at gå i søvne, drattede tirsdag aften ud af et vindue i 2. sals højde i Ishøj syd for København.

- Vi får klokken 19.20 en anmeldelse om, at en 16-årig pige er faldet ud af et vindue, fortæller politiets vagtchef Peter Grønbæk.

Pigen landede på et havebord, men var ikke kommet mere til skade, end at hun kunne tale med betjentene, da de nåede frem.

- Men hun kunne ikke huske andet, end at hun var gået i seng og lå og sov, siger vagtchefen.

Ifølge pigen selv og hendes familie har hun problemer med, at hun går i søvne.

- Det har hun så gjort her til aften, hvor hun er kravlet op og er faldet ud af vinduet, som stod åbent, fortæller Peter Grønbæk.

Pigen blev bragt til tjek på Rigshospitalets Traumecenter, men er ikke kommet noget alvorligt til.

/ritzau/