Mellem 2020 og 2023 udsatte en sosu-hjælper flere plejehjemsbeboere for vold og overgreb, viser tiltale.

En 60-årig mandlig sosu-hjælper er tiltalt for at have udsat en kvindelig plejehjemsbeboer for en række seksuelle overgreb hen over en periode på seks måneder.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Henrik Hougaard, til TV 2 Østjylland.

Derudover mistænker politiet ham også for at have udsat en anden beboer og en kollega på andre plejehjem for vold.

Forholdende skal være sket på tre forskellige plejehjem i Aarhus i perioden fra 2020 til 2023.

Sagen kom frem tidligere i denne uge. Det er dog første gang, at anklageskriftets konkrete indhold beskrives i pressen.

Anklagen om de seksuelle overgreb skal have fundet sted på plejehjemmet Jasminvej fra oktober 2022 til april sidste år, skriver mediet, der har fået læst anklageskriftet op af forsvarsadvokaten.

Her blev en kvinde i starten af 60'erne angiveligt udsat for blufærdighedskrænkelser og forsøg på voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Flere gange forsøgte han at opnå samleje med kvinden ved brug af trusler, mener anklagemyndigheden.

Det andet forhold om vold mod en beboer skal være sket på plejehjemmet Demenscentrum Aarhus den 26. december 2020.

I den forbindelse er den mandlige sosu-hjælper tiltalt for at have slået en mand i 70'erne i ansigtet og på kroppen med knyttet hånd.

Det tredje forhold vedrørende kollegaen er ifølge anklagemyndigheden sket på plejecentret Thorsgården i Aarhus i februar 2021.

Retten i Aarhus tager hul på sagen 12. marts.

I Aarhus Kommune ønsker man i fremtiden at gøre det sværere for medarbejdere på plejehjem at skifte arbejde, hvis vedkommende tidligere er blevet bortvist eller meldt til politiet.

Derfor oprettes nu et register, hvor de medarbejdere med tidligere forseelser skal stå, oplyser kommunen torsdag til DR.

- Fremover skal lederne på plejehjemmene tjekke registeret, hver gang de ansætter en ny medarbejder, siger forvaltningschef Heidi Have fra Sundhed og Omsorg til mediet.

