43 gange er en kvinde sigtet for at have brudt et forbud mod at arbejde på plejehjem.

Et forbud kvinden blev idømt 8. september i Retten i Glostrup.

Her bestemte en dommer, at den 52-årige kvinde ikke måtte arbejde som social- og sundhedshjælper i tre år fra dommen.

Alligevel gik hun ifølge politiet på arbejde dagen efter retssagen på et plejecenter i Birkerød.

Her tog hun en nattevagt fra 23.00 til 07.00 dagen efter.

Det viser en retsmødebegæring, som B.T. har fået aktindsigt i.

I alt er kvinden sigtet for at have arbejdet 43 gange på flere forskellige plejehjem og hjemmeplejefirmaer.

I retsmødebegæringen fremgår det, at det forbud, som kvinden blev idømt, betyder, at hun ikke må arbejde »på plejehjem, beskyttede boliger eller lignende steder, der væsentligt bebos af personer svækket af alder, handicap, sygdom eller lignende er frakendt sigtede,« står der.

Det forventes, at kvinden vil tilstå de mange lovbrud, når hun skal i retten 16. november i Glostrup.

For Københavns Vestegns Politis anklagemyndighed forsøger at føre sagen som en tilståelsessag, skriver de i retsmødebegæringen.

Kriminalforsorgen har i forbindelse med retssagen lavet en personundersøgelse af den 52-årige kvinde. Den skal kortlægge den sigtedes personlige forhold, og om hun er egnet til almindelig straf.

Hvis kvindens tilståelse i sagen stemmer overens med anklageskriftet, kan hun risikere at blive idømt op til seks måneders fængsel.