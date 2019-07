En ældre mand fra Seden i Odense er blevet snydt for 425.000 kroner, og det fører nu til et års fængsling af mandens tidligere sosu-hjælper.

For det var tilliden mellem hjemmehjælperen og den ældre borger, der blev misbrugt på det groveste.

En 32-årig mand kom i kontakt med en 68-årig mand, da han var ansat som sosu-hjælper i Odense Kommune i august 2017, skriver TV 2 Fyn.

Manden fik opbygget et tillidsforhold til den ældre herre og med fuldmagter fik sosu-hjælperen mulighed for at hæve store kontantbeløb fra den 68-åriges konto.

På et tidspunkt stopper manden som susu-hjælper hos kommunen, men han stopper ikke med at komme hos den ældre mand. Hævningerne i Lån & Spar Bank fortsatte i flere måneder.

I løbet af tre måneder gik den 32-årige sosu-hjælper til banken og hævede 26 gange med hans kort.

Hver gang gik han ud af banken med 15.000 kroner i hænderne.

»Manden har ikke kunnet gennemskue, hvad der foregik, og han har ingen erindring om, at han har givet den 32-årige fuldmagter til at hæve på hans konto,« siger senioranklager ved Fyns Politi, Jacob Thaarup, til TV 2 Fyn og tilføjer:

»Selvom manden kun i kort tid var sosu-hjælper, opfattede borgeren fortsat den 32-årige som hjemmehjælper.«

Den ældre herres bank anmeldte de store pengesummer, der blev trukket ud af hans konto til Odense Kommune og satte en overvågning af hæveautomaten op.

Kort efter blev manden afsløret, da politiet fandt 144.000 kroner i kontanter hjemme hos ham.

I retten nægter den tidligere sosu-hjælper sig som skyldig med argumentet, at han blot gjorde den ældre borger en tjeneste ved at aflevere pengene til ham, efter han havde været i banken.

De 144.000 kroner, politiet havde fundet hjemme hos ham, var en privat opsparing, lyder forklaringen.

De penge er blevet konfiskeret, men der mangler stadig 281.000 af de i alt 425.000 kroner, der enten er brugt eller gemt af vejen, forklarer Fyns Politis senioranklager.

Det er nu op til den 68-årige mand at lave et søgsmål for at få resten af pengene tilbage.

Selvom den tidligere sosu-hjælper nægter sig skyldig, modtog han en kombinationsdom, der giver ham tre måneders ubetinget fængsel og ni måneders samfundstjeneste.