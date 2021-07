En 35-årig mandlig sosu-hjælper har nu fået sin dom i retten efter at have filmet og verbalt ydmyget en dement kvindelig plejehjemsbeboer fra plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør. Herefter har den 35-årige sendt videoerne videre til bekendte.

Anklagemyndigheden krævede fængselsstraf, men den 35-årige nægtede sig skyldig slap med 15 dagsbøder af 1000 kroner. Det skriver Sjællandske Medier.

Ifølge anklageskriftet har den 35-årige til den demente kvinde sagt:

»Do you want me to beat your ass up man, crazy bitch motherfucker looking like a fucking ugly woman, bitch ass man, I'll fuck you up man, all right.«

Oversat til dansk, betyder det noget i stil med: »Skal jeg smadre dig, skøre kælling. Du ligner en fucking grim dame, so. Jeg vil ødelægge dig, okay.«

Da plejehjemsledelsen og kommunen fandt ud af det, blev den 35-årige bortvist og politianmeldt. Nu arbejder han dog i en anden kommune.

Ud over at være 35 år, er sosu-hjælperen dansker, men bosat i Sverige. Han er far til tre børn og skilt. Han arbejder som sagt stadig som sosu-hjælper i en anden dansk kommune, og hans nye arbejdsgiver skulle efter sigende være oplyst omkring hans forbrydelse.

Den 35-årige blev dog ikke kendt skyldig i alle forhold. Han blev frifundet for trusler om grov vold, men dømt for at have filmet kvinden i eget hjem, samt at have videresendt videoen.