»Jeg kan ikke snakke om Kurt, det gør for ondt.«

Sådan skriver Minna Williams i en mail til B.T.

Den 19. oktober 1985 blev hendes elskede storebror, taxachaufføren Kurt Gaarn-Larsen, brutalt mejet ned af en af sine kunder.

Og selvom der næsten er gået en halv menneskealder, er tabet af broren stadig et åbent sår for Minna Williams.

Manden, der skød Kurt Gaarn-Larsen hedder Helge Seth Nielsen, men underskriver sig i dag Seth Sethsen.

I 36 år har han siddet i fængsel for drabet, og bortset fra dobbeltmorderen Naum Conevski er han dermed den nulevende dansker, der har siddet længst tid i fængsel.

I dag er Seth Sethsen 66 år gammel, og han kan snart se frem til at blive løsladt.

23. december besluttede Østre Landsret, at Kriminalforsorgen skal arbejde hen imod en prøveløsladelse af Seth Sethsen.

Seth Sethsen afsoner en livstidsdom i Vridsløselille Statsfængsel, for drab på en taxachauffør. Sethsen har indtil videre afsonet 26 år. Affotografering af foto fra 1985. Seth Sethsen.

Den nyhed vækker stærke følelser hos Minna Williams.

»Umiddelbart har jeg lyst til at sparke til ham, ind igen i fængsel. Det er meget svært at prøve at leve op til min fars tro og kærlighed til vor kristne tro og dog have så mange grimme tanker og had til denne mand. Han er stadig i tankerne, fordi Kurt er stadig i tankerne,« skriver hun i mailen til B.T.

Hun skriver, at hun ikke kan lide at udtale Seth Sethsens navn, og derfor blot omtaler ham som 'morderen'.

Seth Sethsen forklarede i retten, at drabet på taxachaufføren var et uheld.

At han kun ønskede at true ham, men at pistolen gik af.

Nævningene fandt dog, at drabet var kynisk og kalkuleret og kvitterede med den strengest mulige straf: Livstid.

Minna Williams er af samme opfattelse:

»Det var jo et langsomt, gennemtænk mord på en uskyldig mand. Det kan aldrig tilgives, i hvert fald ikke af mig,« skriver Minna Williams til B.T.

Seth Sethsen fotograferet i Vridsløse Lille Statsfængsel 2. april 2012.

Prøveløsladelsen kommer ikke til at foregå ved, at Seth Sethsen bliver lukket ud i friheden fra den ene dag til den anden.

Kendelsen fra Østre Landsret betyder, at Kriminalforsorgen nu er forpligtet til at udarbejde nogle vilkår for Seth Sethsen, og at han skal prøveløslades, hvis han overholder dem.

»Mit gæt er, at han først vil komme på uledsaget udgang, og at han derefter vil komme til at bo i en af kriminalforsorgens pensioner, hvor man går ud om dagen, og skal være tilbage om aftenen,« siger Henrik Stagetorn.

Tanken om, at Seth Sethsen i en nær fremtid vil komme på fri fod, er svær at kapere for Minna Williams.

»Jeg ønsker ikke at høre om ham, ikke at se ham, bare vide at han sidder trygt og roligt i et fængsel og ikke kan se himlen, skyerne, solopgang og solnedgang, ikke spadsere rundt i gaderne og nyde butiksvinduerne, ikke standse ved pølsevognen og nyde en pølse med brød, bare sidde stille og vente på døden, og måske fortryde at have endt en andens liv,« skriver hun og aflsutter mailen med ordene:

»Dette er mine tanker om løsladelse af denne morder.«

Kurt Gaarn-Larsen har udover Minna Williams to andre nulevende søstre. De bor alle i USA.

I Danmark har han en tvillingebror, Leif Gaarn-Larsen, og i modsætning til Minna Williams tager han nyheden om løsladelsesplanerne mere afslappet.

»Jeg tror, at han får sin straf nr. 2, når han opdager, hvor svært det er, at skulle begå sig efter 36 år uden for det pulserende liv. Jeg vil tro, at han meget snart vil ønske sig tilbage til de faste rammer, han har levet beskyttet under indtil sin prøveløsladelse,« skriver han i en mail til B.T.

Han er dog bekymret for, om Seth Sethsen vil være i stand til at styre sit temperament.

»Min betænkning går på hans kommende menneskelige omgivelser. Jeg tror, at han på et tidspunkt vil flippe gevaldigt ud til skade for sine omgivelserne,« skriver han.

Henrik Stagetorn, der har ført Seth Sethsens sag ved Landsretten, kan godt forstå, at nyheden om Seth Sethsens løsladelse er en stor mundfuld for Minna Williams.

»Jeg kan godt forstå, at det er rigtig svært for de pårørende. Der er et væsentligt hensyn at tage til deres retsfølelse, og det er også blevet tilgodeset ved, at han har siddet 36 år i fængsel.«

I 2012 lavede B.T. et interview med Seth Sethsen. Dengang havde han siddet fængslet i 26 år.

»Min sjæl er ikke begrænset af murene. Den kan rejse overalt,« sagde han i interviewet som du kan læse her.