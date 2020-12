En demonstration udviklede sig fredag aften i det indre København, så politiet måtte rykke talstærkt ud.

For med kanonslag, romerlys og slagråb marcherede en større gruppe sortklædte mænd gennem byen.

Med sig havde de også skilte og bannere, hvorpå der blandt andet stod: »Nej tak til epidemilov.«

Samtidig gjorde mændene det klart, at de ville have deres »frihed tilbage,« og at de havde »fået nok.«

De har vandret gennem Københavns gader. Foto: Steven Knap/Byrd

Hændelsen medførte, at politiet rykkede massivt ud til først Christiansborg Slotsplads, hvor gruppen af mænd samledes omkring klokken 20.00, herfra de blev fulgt tæt af adskillige patruljevogne, hundepatruljer og flere af politiets større mandskabsvogne.

Først mod Rådhuspladsen, hvor H.C. Andersens Boulevard i en periode var spærret i den ene retning, så politiet kunne holde styr på de unge mænd, inden det kulminerede ved Hovedbanegården.

»Ikke stå stille. Ikke stå stille. Vi går mod Hovedbanen,« lød det fra en af mændene i den 50-100 mand store flok.

På Hovedbanen fik politiet tilsyneladende nok, og da en af politiets hunde blev hevet ud af bilen, fik det gruppen af mænd til at dele sig i flere mindre grupper, indtil de omkring klokken 21.00 var mere eller mindre opløst.

Med sig har gruppen flere skilte, der omhandler epidemiloven og corona-restriktionerne. Foto: Steven Knap/Byrd

»De vil ikke rigtig tale med os,« fortæller vagtchef Henrik Brix.

»De siger, de bare har været ude og gå en tur. Men der er ro på igen nu.«

Selvom mændene kastede adskillige kanonslag, og demonstrationen i øvrigt ikke var anmeldt, så har politiet ikke anholdt nogen. Der har ikke været meldinger om skade på hverken ejendom eller nogen personer, fortæller Henrik Brix.