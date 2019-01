Havarikommisionen indsamler alle vragdele og data, der kan kaste lys over togulykken med seks døde. Blandt vragdelene er to sorte bokse med information om de to forulykkede tog.

Det fortæller Havariundersøger Bo Haaning, der står i spidsen for undersøgelsen af lyntoget ICL 210 og godstoget fra DB Cargo.

»Vi har ikke modtaget de sorte bokse endnu, men vi får dem, og så indgår de i vores samlede undersøgelse,« siger Bo Haaning.

Det er et lovkrav, at alle tog er udstyret med en sort boks. Ligesom i et fly registrerer den sorte boks alle operationelle detaljer om fartøjet.

Havariundersøger Bo Haaning foran det forulykkede godstog. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Havariundersøger Bo Haaning foran det forulykkede godstog. Foto: Sonny Munk Carlsen

»Den registrerer både fart, bremselængde og bremsetryk. Kort sagt: Hvor hurtigt toget kører, hvornår der bliver trådt på bremsen, og hvor hårdt der bliver bremset,« siger Bo Haaning.

De indledende havariundersøgelser bliver foretaget på selve ulykkesstedet for at sikre såkaldte »flygtige data« på stedet. At havariundersøgelsen i dag er foregået på Storebæltsbroen i kraftigt vejr har dog ingen betydning, siger Bo Haaning.

»Det er selvfølgelig voldsomt at arbejder i kraftig vind på Storebæltsbroen, hvor man også skal være meget opmærksom på sin egen sikkerhed, men vi er vant til at arbejde under forskellige forhold,« siger han.

Politiet og Beredskabsstyrelsen har i dag haft dykkere i vandet for at lede efter vragdele nedenfor ulykkesstedet. Det sker, fordi Havarikommisionen ønsker at have så mange dele som muligt for at kunne se det samlede billede.

»Vi indsamler alle fysiske dele, data og information, der kan tænkes at have relevans for ulykken. Det er ligesom et puslespil, hvor man samler de brikker, man har, og forsøger at regne ud, hvad der mangler,« siger Bo Haaning.

De to forulykkede togs placering er i dag blevet nøje opmålt og affotograferet. Nu er de blevet delvis frigivet, hvilket betyder, at de kan fjernes fra Storebæltbroen. Det sker af to årsager:

»Dels flytter vi det et sted hen, hvor vi bedre kan arbejde, og dels sker det for, at trafikken kan blive genoptaget på denne vigtige færdselsåre.«

Der kan gå måneder før den endelige havarirapport er færdig. Hvis undersøgerne inden da konstaterer kritiske fejl, der kan udgøre en fremtidig trafik, vil de dog underrettet sikkerhedsmyndighederne, inden rapporten foreligger.