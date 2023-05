Sort røg steg lørdag formiddag mod den bornholmske forårshimmel, efter der var opstået brand i en lejlighed på Store Torv i Rønne.

I timevis var området omkring afspærret, mens brandvæsnet arbejdede på stedet. Nu er branden slukket, og størstedelen af afspærringen fjernet, men det betyder ikke, at arbejdet er ovre.

»Der er stadig spærret af til gerningsstedet, hvor de brandtekniske undersøgelser går i gang på mandag,« lyder det fra den vagthavende ved Bornholms Politi.

Han understreger, at ingen personer kom til skade i forbindelse med branden.

Anmeldelsen om branden landede klokken 10.50, og hurtigt rykkede politi såvel som beredskab ud til stedet.

Torvet blev spærret af, og billister opfordret til at finde alternative ruter.

TV 2 Bornholm talte i den forbindelse med en indsatsleder fra brandvæsnet, der berettede, at årsagen til branden muligvis skulle findes blandt nogle kølerør med væske til aircondition.

Det er dog endnu for tidligt at fastslå noget, lyder det lørdag eftermiddag fra politiets vagthavende, der henviser til, at de brandtekniske undersøgelser må lede til en endelig konklusion.