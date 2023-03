Lyt til artiklen

Tirsdag formiddag opstod der brand i en lejlighed på Sundholmsvej på Amager i København.

En mand er blevet reddet ud af brandvæsenet – og i en nabolejlighed er en anden person reddet ud.

»Vi har nu reddet en person ud fra lejligheden og slukket branden,« skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Til B.T. oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen, at manden nu befinder sig i en ambulance.

»Hans tilstand er ukendt,« siger vagtchefen.

Der kom ifølge Dyre Sønnicksen sort røg ud fra lejligheden, som ligger på tredje sal. Også i en nabolejlighed måtte en person reddes ud.

»Under eftersyn af omkring liggende lejligheder, blev én person fundet sovende. Vedkommende er overgivet til Regionens ambulance,« skriver Hovedstadens Beredskab i et nyt tweet.

En kvinde skulle stadig befinde sig ved lejligheden, hvor branden opstod – angiveligt i et køkken.

»Hun står udenfor lejligheden på bagsiden af bygningen, som vender mod gården. Derfor er det sværere for brandvæsenet at nå frem til hende,« siger Dyre Sønnicksen og understreger, at det er baseret på den seneste opdatering, han har fået fra brandvæsenet.

Vagtchefen ved endnu ikke, om kvinden reddes ned fra bagsiden af bygningen eller kan gå igennem lejligheden efter endt udluftning og reddes ned fra forsiden, hvor brandfolkene lettere kan komme til med en stige.